Навальный считает, что за его отравлением стоит Путин

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный считает, что за отравлением стоит Владимир Путин. Навальный заявил немецкому журналу Der Spiegel, что у него нет других версий произошедшего. Политик подчеркнул, что не боится и собирается вернуться в Россию. Интервью будет опубликовано сегодня. Выдержки приводит агентство Reuters.