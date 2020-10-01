Навальный считает, что за его отравлением стоит Путин

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный считает, что за отравлением стоит Владимир Путин. Навальный заявил немецкому журналу Der Spiegel, что у него нет других версий произошедшего. Политик подчеркнул, что не боится и собирается вернуться в Россию. Интервью будет опубликовано сегодня. Выдержки приводит агентство Reuters.
2020-10-01T08:30:55+03:00
2020-10-01T08:49:58+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:30, 01 октября 2020
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