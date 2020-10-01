Всероссийская перепись населения стартует сегодня

Однако, это будет только первый этап.

Изначально планировалось, что в октябре пройдет перепись по всей стране. Но из-за пандемии коронавируса правительство решило перенести основной этап на апрель будущего года. Тем не менее, в некоторых отдаленных регионах и труднодоступных территориях сбор данных начнется сейчас, а завершится летом. В числе первых – отдельные районы Республики Тыва, Томской области и Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщил ранее руководитель федеральной службы государственной статистики Павел Малков. Он пояснил, что во многих регионах перепись возможна только в определенные месяцы из-за погоды или культурных особенностей. Всего, по его словам, в этом списке более 2,5 тысяч таких населенных пунктов в 26 регионах, где проживает менее 1 миллиона человек, в основном представителей коренных малочисленных народностей. Данные последних переписей свидетельствуют об их оттоке и демографическом старении.

В целом, как сообщалось ранее, в ходе предстоящей переписи планируется максимальное применение цифровых технологий. Переписчикам раздадут специальные планшеты. Кроме того, появится возможность самостоятельно пройти опрос на портале госуслуг.