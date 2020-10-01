ЕС проведет спецзаседание, на котором среди прочего обсудят вопрос политического кризиса в Белоруссии

Европейский совет проведет сегодня специальное заседание, на котором среди прочего обсудят вопрос политического кризиса в Белоруссии. Канцлер ФРГ Ангела Меркель ранее акцентировала внимание на том, что Германия не признает Александра Лукашенко в качестве легитимного главы Республики.

«Мы не признаем Александра Лукашенко. Мы призываем его вступить в диалог со своим народом без вмешательства Востока или Запада. Мы осуждаем то, что происходит там каждый день – нарушение демократических принципов и насилие против оппозиции. Я вскоре встречусь с представительницей оппозиции госпожой Тихановской. Когда видишь мужество женщин, которые протестуют на улицах за свободную жизнь без коррупции, это восхищает».

Кроме того, на заседании обсудят вопрос отношений с Турцией и положения в Восточном Средиземноморье, а также ситуацию вокруг политика Алексея Навального.