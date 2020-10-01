Часть российских регионов возвращает ограничения из-за роста заболевших коронавирусом

Одни из наиболее жестких запретов ввели в Калининградской области: там вновь нельзя проводить банкеты, свадьбы и корпоративы. Кроме того, по распоряжению властей региона, в выходные не будут работать кинотеатры в торговых центрах. В то же время школы на дистанционный режим переводиться не будут.

Между тем в некоторых других регионах этот процесс носит массовый характер. Как сообщает региональное интернет-издание V1.ru, в Волгоградской области из-за коронавируса закрыты 4 школы. Еще в 49 отправили на дистанционный режим свыше 80 классов. Массово закрывают классы и в Республике Алтай, а в соседнем Алтайском крае на удаленное обучение частично перевели Алтайский госуниверситет.

В Якутии официально объявили о продлении ограничений по коронавирусу до 30 октября – речь идет о режиме изоляции для людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. А в столице Москонцерт приостановил продажу билетов на все свои мероприятия в октябре. При этом в организации отметили, что сами концерты пока не отменяются, передает интернет-издание РБК. В Москве ранее в рамках борьбы с коронавирусом власти призвали перевести как можно большее число работников на удаленку, а также объявили двухнедельные каникулы для школьников.

Тем временем в Подмосковье отчитались о многомилионных штрафах за отсутствие масок в транспорте у жителей. По данным агентства ТАСС, за 4 месяца свыше 7 тысяч человек в регионе были оштрафованы на 23 млн рублей.