На 81-м году скончался детский писатель, автор серии книг о поросенке Фунтике Валерий Шульжик

Валерий Шульжик автор более двух десятков книг и тридцати пьес, многим знаком как автор сценария мультфильма о Фунтике. Рано мальчик остался без отца, скончавшегося от военных ран. Во втором браке мама уехала с семьей на Сахалин. Затем обратно вернулись в Хабаровск.

Театр еще в школьные годы увлек будущего писателя. Сначала работал матросом и рулевым на пароходе, затем театральным электриком. Потом стал актером. Писательская деятельность началась в двадцатилетнем возрасте.

Первыми книгами стали сборники стихов «Два арбуза» и «Веселый мастер», изданные в 1963 году. Затем поэт окончил Высшие литературные курсы и начинал пробовать себя в прозе.

Шульжиком написаны повести «За поворотом», сборник рассказов «Бухта-Барахта», а также пьесы «Синбад мореход», «Соломенное солнце». По словам Жаклин Сильвестр, внучки Валерия Шульжика, тоже ставшей писательницей, дед оставил на земле более тысячи великолепных стихов.

Писатель умер в одной из столичных больниц после инсульта. О прощании и месте похорон пока сообщений нет.