В Костромской области пост главы одного из поселений сегодня займет уборщица, которая победила на выборах единоросса

Уборщицей в администрации Повалихинского сельского поселения в Костромской области Марина Удгодская проработала четыре года. В прошлом месяце по просьбе тогда главы муниципального образования, члена «Единой России» Николая Локтева 35-летняя жительница поучаствовала в выборах.

По словам Удгодской, которую цитирует интернет-издание «Подъем!», ей было предложено стать техническим кандидатом. Однако результат оказался не в пользу главы сельского поселения. Локтев набрал только 46 голосов, тогда как Удгодская почти вдвое больше.

Поэтому сегодня бывшая уборщица торжественно и с соблюдением всех требований закона займет пост главы поселения. Затем она пройдет курсы обучения муниципальному управлению. Новая глава сказала, что намерена первым делом построить запруду у села, чтобы дети смогли купаться.

Региональные СМИ сообщали, что после победы Удгодской на выборах местные власти стали оказывать на неё и семью психологическое давление.