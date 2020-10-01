Власти хотят сэкономить десятки миллионов рублей на зарплатах помощников депутатов и сенаторов

Правительство предложило приостановить индексацию зарплат помощников парламентариев, таким образом бюджет сэкономит около 40 миллионов рублей. Как следует из базы данных нижней палаты парламента, соответствующие законопроекты внесли в Госдуму.

Следующая индексация должна была бы произойти через год — она предполагала повышение зарплат помощников на 4%. Теперь же ее хотят отложить до 2022 года. По закону размер фонда оплаты труда помощников сенаторов и депутатов, судей и госслужащих индексируется в соответствии с федеральным законом о бюджете на соответствующий год с учетом уровня инфляции.

Решение по приостановке индексаций зарплат судей и гражданских госслужащих также были приняты ранее.

Бюджет на ближайшие три года правительство внесло в Госдуму накануне. Из него следует, что в следующем году дефицит бюджета составит почти три триллиона рублей. Почти в эту же сумму обойдутся нацпроекты, но от них власти отказываться не собираются.

По прогнозам, федеральный бюджет будет дефицитным до 2024 года.