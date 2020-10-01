Всероссийская перепись населения началась в труднодоступных районах страны

Она стартовала в 26 регионах и охватит более 2,5 тысяч населенных пунктов, сообщил глава Росстата Павел Смелов. По его словам, 360 тысяч переписчиков с зарплатой в 18 тысяч рублей будут добираться на вездеходах, вертолетах, сплавляться на лодках. Основная часть переписи населения пройдет в апреле. Из-за пандемии заполнить переписные листы можно будет самостоятельно на портале госуслуг, а также в МФЦ.
2020-10-01T05:23:02+03:00
2020-10-01T05:23:02+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:23, 01 октября 2020
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