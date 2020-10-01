Всероссийская перепись населения началась в труднодоступных районах страны

Она стартовала в 26 регионах и охватит более 2,5 тысяч населенных пунктов, сообщил глава Росстата Павел Смелов. По его словам, 360 тысяч переписчиков с зарплатой в 18 тысяч рублей будут добираться на вездеходах, вертолетах, сплавляться на лодках. Основная часть переписи населения пройдет в апреле. Из-за пандемии заполнить переписные листы можно будет самостоятельно на портале госуслуг, а также в МФЦ.