Одинокие отцы детей от суррогатных матерей могут стать фигурантами уголовного дела, сообщает ТАСС

Их уже начали вызывать на допросы, сказал агентству адвокат Игорь Трунов. Он представляет интересы обвиняемых по делу о торговле детьми. Ранее были арестованы 7 человек, еще один фигурант находится под домашним арестом. По словам Трунова, предъявить аналогичные обвинения могут всем мужчинам, которые воспользовались экстракорпоральным оплодотворением с 2014 года и при этом не состоят в браке. Источник ТАСС в правоохранительных органах сказал, что следователи считают таких мужчин гомосексуалами и намерены пополнить уже возбужденное уголовное дело новыми эпизодами.
2020-10-01T05:21:30+03:00
2020-10-01T05:21:42+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:21, 01 октября 2020
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