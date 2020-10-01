Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудили по телефону конфликт в Нагорном Карабахе

Как сообщили около полуночи в Кремле, лидеры России и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить огонь. Армения и Азербайджан заявили о более чем двух тысячах убитых и раненых за несколько дней боевых действий в Нагорном Карабахе. Российский МИД сообщил о переброске в зону конфликта боевиков из Сирии и Ливии. Какая из сторон это делает, в министерстве не уточнили. В использовании наемников Армения и Азербайджан обвиняют друг друга.

На сайте Кремля говорится, что телефонный разговор двуз президентов был по инициативе французской стороны. Недавно издание Business Insider сообщило, что Макрон счел оскорбительно неправдоподобными слова Путина в разговоре с ним, о том, что Алексей Навальный мог сам отравиться.