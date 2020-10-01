Несколько десятков рейсов задержаны и отменены в аэропорту Ростова-на-Дону из-за пыльной бури

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу аэропорта. Порывы ветра достигают 25 м/с. В свою очередь, в администрации Ставропольского края сказали ТАСС, что пыльная буря, которая охватила накануне практически весь регион, стала самой большой за последние 10 лет.

