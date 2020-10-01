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04:15, 01 октября 2020

Сетевое издание «Фонтанка» сообщает о длинных очередях из машин скорой помощи у нескольких больниц в Петербурге

Всего пациентов с коронавирусной инфекцией в городе принимают 13 стационаров, одной из последних стала Александровская больница. В публикации говорится, что скопление машин скорой помощи очевидцы наблюдают, в частности, у Покровской больницы второй день подряд.



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