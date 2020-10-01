В Подмосковье за отсутствие масок в транспорте оштрафовали за 4 месяца более 7 тысяч граждан на 23 миллиона рублей

Это сообщили ТАСС в региональном министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры. В ведомстве также напомнили, что в Московской области усилен контроль за ношением масок в общественных местах и в транспорте. За их отсутствие грозит штраф в 5 тысяч рублей.