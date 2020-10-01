В Подмосковье за отсутствие масок в транспорте оштрафовали за 4 месяца более 7 тысяч граждан на 23 миллиона рублей

Это сообщили ТАСС в региональном министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры. В ведомстве также напомнили, что в Московской области усилен контроль за ношением масок в общественных местах и в транспорте. За их отсутствие грозит штраф в 5 тысяч рублей.
2020-10-01T04:15:36+03:00
2020-10-01T04:15:36+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
04:15, 01 октября 2020
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