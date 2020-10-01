Посол Азербайджана уверен, что у ОДКБ нет формальной причины вмешаться в конфликт его страны с Арменией

Глава дипмиссии Полад Бюльбюль-оглы в интервью «Эху Москвы» пояснил, что война идет на территории Азербайджана. По его словам, если боевые действия затронут территорию Армении, которая входит в ОДКБ, то у стран-членов Организации Договора о коллективной безопасности появится повод вмешаться. При этом посол Азербайджана выразил сомнения, что Россия, Казахстан или Белоруссия будут участвовать в вооруженном конфликте. Россия ранее призвала стороны прекратить огонь. Активные боевые действия в Нагорном Карабахе начались в воскресенье. Ответственность за их возобновление в Баку и Ереване возлагают друг на друга. Обе сторону заявляют, что противник несет серьезные потери.

