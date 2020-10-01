Власти Испании предупредили о введении карантина в Мадриде

Речь идет о частичной изоляции столицы страны и ее предместий, передает «Интерфакс» со ссылкой западные СМИ. Министр здравоохранения страны Сальвадор Илья отметил, что впереди тяжелые недели. Карантинные меры по борьбе с коронавирусом включают ограничение на передвижение, сокращение часов работы баров и ресторанов, а также ограничение общественных собраний до шести человек. О второй волне пандемии ранее заявили власти Великобритании.