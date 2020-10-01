Два сенатора призвали Дональда Трампа рассмотреть вопрос, применяла ли Россия химическое оружие против своих граждан

Речь идет об отравлении политика Алексея Навального. Глава комитета Сената по международным отношениям республиканец Джим Риш и демократ Роберт Менендес в своем письме напоминают, что нарушители запрета на применение химоружия по закону от 1991 года подлежат санкциям. По заявлению немецких властей, боевой нейротоксин «Новичок» нашли в биоматериалах Алексея Навального лаборатории в Германии, Франции и Швеции. Свое заключение вскоре должна дать Организация по запрещению химического оружия.