Продюсеры фильма о Нагорном Карабахе из семи стран Европы просят пересмотреть решение об отмене его показа в Москве

Это рассказал РБК режиссер картины «Врата в рай» Дживан Аветисян. Он отметил, что письмо об отмене показа фильма на Московском международном кинофестивале поступило в воскресенье, первый же день возобновления боевых действий между Азербайджаном и Арменией. Армянский режиссер назвал такое решение политическим и сказал, что очень оскорблен. Он подчеркнул, что фильм о работе фронтовых операторов ни в коей мере не пропагандирует ненависть, а фактически способствует миру. Ранее программный директор фестиваля Кирилл Разлогов сообщил, что показ фильма был отменен, чтобы избежать возможных столкновений.

Московский кинофестиваль стартует сегодня. Жюри возглавляет режиссер Тимур Бекмамбетов.