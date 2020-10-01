Эфиопия в декабре намерена при содействии Китая запустить в космос свой второй спутник

С помощью аппарата можно будет прогнозировать наводнения и вести мониторинг в интересах сельского хозяйства, сказал в интервью местным СМИ генеральный директор Эфиопского института космической науки и технологии Соломон Белай. По его словам, Эфиопия намерена сама производить спутники. Первый аппарат был создан при участии Китая и запущен в прошлом году с китайского космодрома.
2020-10-01T02:19:07+03:00
2020-10-01T02:19:07+03:00
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02:19, 01 октября 2020
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