Двое сенаторов направили письмо Дональду Трампу с призывом расследовать отравление Алексея Навального

Обращение подписали глава комитета Сената по международным отношениям республиканец Джим Риш и демократ Роберт Менендес, который прежде был председателем того же комитета, передает ТАСС. . Ранее группа сенаторов предложила законопроект о санкциях против российских официальных лиц в связи с отравлением политика Алексея Навального. В Кремле неоднократно отмечали, что не видят повода для расследования. Алексей Навальный проходит курс реабилитации в Германии. Немецкий канцлер Ангела Меркель накануне подчеркнула, что речь идет о применении запрещенного химического оружия, что, по ее словам, является международной проблемой.

