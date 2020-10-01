Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудили конфликт в Нагорном Карабахе и ситуацию в Белоруссии

Как сообщили в Кремле за пять минут до полуночи, разговор состоялся по инициативе французского лидера. На сайте президента России говорится, что Путин и Макрон призвали Армению и Азербайджан к скорейшему и полному прекращению огня.

Что касается Белоруссии, то Путин заявил о недопустимости вмешательства во внутренние дела суверенного государства и внешнего давления на легитимные власти, передает пресс-служба российского президента. Ранее ЕС не признал легитимной инаугурацию Александра Лукашенко.

Говорили ли Путин и Макрон об Алексее Навальном, в Кремле не уточнили. Во время предыдущего разговора Путин, как утверждает французская газета «Монд», сказал Макрону, что Навальный мог сам отравить себя военным ядом «Новичок». Издание «Бизнес инсайдер» позже написало, президент Франции счел эту версию оскорбительно неправдоподобной.