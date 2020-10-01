Военный бюджет Азербайджана равен всему бюджету Армении, заявил посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль-оглы

В интервью «Эху Москвы» дипломат сказал, что его страна рассчитывает вернуть свои территории. Он также отметил, что у военного союза ОДКБ, в который входит Россия, нет формальной причины вмешиваться в конфликт Армении и Азербайджана, потому что война идет на территории Азербайджана. Боевые действия возобновились в воскресенье. Вину за их начало стороны возлагают друг на друга. Власти Армении заявляют, что в конфликте участвуют со стороны Турции авиация и наемники. В Азербайджане это отрицают.
2020-10-01T02:16:43+03:00
2020-10-01T02:16:43+03:00
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Эксклюзив Эха 02:16, 01 октября 2020
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