«Бавария» выиграла Суперкубок Германии по футболу

Клуб из Мюнхена победил дортмундскую «Боруссию» со счетом 3:2. Матч стал последним для судьи Бибианы Штайнхаус, которая несколько лет назад стала первой женщиной-арбитром в бундеслиге. «Бавария» в прошлом сезоне выиграла чемпионат и Кубок Германии, а также стала победителем Лиги чемпионов.

