Госдепартамент США одобрил возможную продажу Швейцарии 80 истребителей на 14 миллиардов долларов

Речь идет о 40 истребителях пятого поколения F-35 и 40 самолетах F/A-18EF Super Hornet, сообщило американское Агентство по оборонному сотрудничеству и безопасности. В обсуждаемый контракт входят также двигатели и системы наведения. Кроме того, согласно представленным документам, США планируют продать Швейцарии пять зенитно-ракетных комплексов «Пэтриот» на сумму более двух миллиардов долларов, передает ТАСС.