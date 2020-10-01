Госдепартамент США одобрил возможную продажу Швейцарии 80 истребителей на 14 миллиардов долларов

Речь идет о 40 истребителях пятого поколения F-35 и 40 самолетах F/A-18EF Super Hornet, сообщило американское Агентство по оборонному сотрудничеству и безопасности. В обсуждаемый контракт входят также двигатели и системы наведения. Кроме того, согласно представленным документам, США планируют продать Швейцарии пять зенитно-ракетных комплексов «Пэтриот» на сумму более двух миллиардов долларов, передает ТАСС.
2020-10-01T01:17:29+03:00
2020-10-01T01:17:29+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:17, 01 октября 2020
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