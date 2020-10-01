В Роскосмосе сообщили, что экипаж МКС сузил зону поиска утечки воздуха

Точное место ищут в переходном отсеке служебного российского модуля «Звезда» с помощью ультразвукового прибора, сказали ТАСС в пресс-службе госкорпорации. В Роскосмосе подчеркнули, что угрозы для экипажа орбитальной станции нет. По словам источника агентства, место утечки воздуха на МКС начали искать еще в августе.
2020-10-01T01:17:08+03:00
2020-10-01T01:17:08+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:17, 01 октября 2020
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