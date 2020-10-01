Агентство ТАСС узнало о планах СК арестовать гомосексуалов, которые воспользовались услугами суррогатных матерей

Планируется дополнить уже расследуемое дело новыми эпизодами, сказал ТАСС источник в правоохранительных органах. Адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы обвиняемых, сказал агентству, что предъявить обвинения могут одиноким мужчинам, которые воспользовались экстракорпоральным оплодотворением с 2014 года. Трунов отметил, что одиноких отцов детей от суррогатных матерей уже начали вызывать на допросы. Ранее по обвинению в торговле детьми были арестованы семь человек, еще один находится под домашним арестом.

