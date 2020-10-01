В Кремле сообщили о звонке Эммануэля Макрона Владимиру Путину из-за конфликта в Нагорном Карабахе

В пресс-службе президента России сказали, оба лидера призвали Армению и Азербайджан к скорейшему прекращению огня. Президент Франции затронул в разговоре и тему Белоруссии, где продолжаются массовые протесты с призывами отправить Александра Лукашенко в отставку. В Кремле сказали, что Путин подтвердил позицию Москвы о недопустимости вмешательства во внутренние дела государств. Содержание предыдущего разговора лидеров двух стран недавно опубликовала французская газета «Монд». Как утверждалось в публикации, Путин предположил, что Алексей Навальный мог сам себя отравить боевым ядом «Новичок». Издание Business Insider пишет, что Макрон был разозлен таким разговором.
2020-10-01T01:16:07+03:00
2020-10-01T01:18:22+03:00
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01:16, 01 октября 2020
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