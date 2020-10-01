Историк Юрий Дмитриев назвал «закономерным» ужесточение ему приговора

В письме журналисту и правозащитнику Зое Световой глава карельского «Мемориала» связал решение Верховного суда Карелии с результатами своих исследований репрессий в регионе. По всей видимости, такая работа задела чьи-то интересы, дал понять Дмитриев. В то ж время он заверил, что не намерен прекращать борьбу за свое оправдание. Во вторник Верховный суд республики ужесточил наказание Дмитриеву с 3,5 до 13 лет колонии строгого режима. Ранее суд в Петрозаводске признал его виновным в насилии над приемной дочерью. Сам Дмитриев вины не признает.
2020-10-01T00:04:28+03:00
2020-10-01T00:04:28+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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00:04, 01 октября 2020
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