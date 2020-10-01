Москву беспокоит информация о переброске в зону Нагорного Карабаха боевиков из Сирии и Ливии

В зону нагорнокарабахского конфликта идет переброска боевиков незаконных вооруженных формирований, в частности из Сирии, Ливии, в целях непосредственного участия в боевых действиях, говорится в заявлении российского МИДа. Там выразили озабоченность в связи с происходящим и призвали «руководство заинтересованных государств» принять меры, чтобы не допустить, цитата, «использования иностранных террористов и наемников в конфликте». Кроме того глава ведомства Сергей Лавров в разговоре с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем заявил о необходимости полного прекращения огня в зоне конфликта. О том, что турецкие власти направляют на линию соприкосновения наемников с Ближнего Востока, ранее заявили в армянском МИДе. Накануне премьер-министр страны Никол Пашинян созвал внеочередное заседание Совета безопасности страны, чтобы обсудить дальнейшие действия. Между тем, свою позицию высказала азербайджанская сторона: посол страны в России Полад Бюльбюль оглы в эфире Эха сказал, что Баку никогда не ставил вопроса изгнания армян из Карабаха, в Азербайджане не против, чтобы общины проживали на одной территории. При этом он опроверг заявления Еревана об участии турецких военных и наемников в конфликте.

Баку и Ереван спорят о принадлежности Нагорного Карабаха более 30 лет – с тех пор, как регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР.