Сегодня в Брюсселе начнется чрезвычайный саммит Евросоюза, на котором будут обсуждаться также важные для России темы

Президент Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что в начале встречи глав государств и правительств Евросоюза речь пойдет об экономических отношениях с Китаем. Затем будут проведены консультации по поводу реакции на отравление Алексея Навального. Следующей темой станет военная эскалация в Нагорном Карабахе.

На повестке дня будут также санкции из-за насильственного подавления выступлений представителей гражданского общества после президентских выборов в Беларуси. Ранее эти меры были заблокированы Кипром. Никосия поставила этот вопрос в зависимость от санкций против Турции. Отношения с Анкарой и урегулирование конфликта вокруг газовых месторождений в Средиземном море будут обсуждаться во время рабочего ужина.

В пятницу начнутся дискуссии о пакете финансовой помощи странам, особо пострадавшим во время пандемии коронавируса. Участники встречи обсудят общеевропейскую стратегию по борьбе с заболеванием. В центре внимания будет также миграция и предложения по реформе системы предоставления убежища, которую на прошлой неделе представила Еврокомиссия.

Жаркие дебаты ожидаются в отношении соблюдения принципов правового государства в Польше и Венгрии.