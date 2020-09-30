Полад Бюльбюль оглы: У ОДКБ нет формальной причины вмешиваться в Карабахский конфликт

У ОДКБ нет формальной причины вмешиваться в Карабахский конфликт. Такое мнение выразил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы. «Это конфликт между двумя странами: Арменией и Азербайджаном. На мой взгляд, страну-оккупанта не надо было принимать в ОДКБ. Но коли приняли — это не мой вопрос, не мне решать, просто я высказываю личное мнение — поэтому ОДКБ сегодня не вмешивается, потому что война идет на территории Азербайджана. Поэтому у ОДКБ нет формальной причины, чтобы вмешаться в этот конфликт», — сказал посол.

По словам Бюльбюль оглы, «если война перенесется на территорию Армении, тогда у ОДКБ будет формальный повод вмешаться». «Но я не верю, чтобы дружественные нам страны — такие, как Россия, Казахстан или Беларусь или Кыргызстан подняли бы на нас оружие. В это с трудом верится. Если это произойдет, будет очень неприятно», — заключил посол.