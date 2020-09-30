Полад Бюльбюль оглы: Военный бюджет Азербайджана равен всему бюджету Армении

Военный бюджет Азербайджана равен всему бюджету Армении. Об этом сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы. «Мы совершенно открыто закупаем оружие за свои деньги и в России, и в Турции, и в Израиле, и во многих других странах, где продают хорошее оружие. У Сербии покупали оружие. Что нужно для армии, мы покупаем. Мы самодостаточная страна. Наш военный бюджет, который расходуется на армию, равен всему бюджету Армении», — заявил посол.

По словам Бюльбюль оглы, Азербайджан рассчитывает «вернуть свои территории», закончив Карабахский конфликт. «Мы хотим возвращения территорий, очищения их от армянских вооруженных формирований, от армянской армии. И все эти разговоры, что якобы там борется армия Нагорного Карабаха, а Армения просто помогает — это не более чем лукавство», — отметил он.

Посол добавил, что Азербайджан располагает данными об армянском военном присутствии в Карабахе, полученными со спутников и с помощью радиоэлектронной разведки. «Все видно, все слышно. Мы прекрасно знаем, кто там воюет, откуда эти танки, что за оружие у них. Сегодня ничего ни от кого скрыть нельзя», — заключил П.Бюльбюль оглы.