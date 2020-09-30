Известный польский политик Ярослав Качиньский возвращается в правительство страны. Он войдет в состав кабинета министров впервые с 2007 года. Качиньский стал вице-премьером, который отвечает за вопросы государственной безопасности, — пишет польская газета «Речь Посполитая». Возглавил кабинет министров его соратник по партии «Закон и порядок» Матеуш Моравецкий. Новый состав правительства сформировали после переговоров между парламентскими фракциями, которые проходили из-за разногласий вокруг закона о защите животных. Ярослав Качиньский возглавлял польское правительство в те годы, когда президентом страны был его брат-близнец Лех.