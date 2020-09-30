Каникулы для московских школьников будут проходить без домашних заданий и дистанционных занятий. Как сказала вице-мэр Анастасия Ракова, главной целью продленных каникул является предотвращение распространения коронавируса. Именно поэтому была выбрана длительность в 16 дней. Это превышает инкубационный период заболевания. Ракова признала в интервью агентству ТАСС, что власти не смогут полностью запретить школьникам посещать на каникулах кафе или другие заведения, однако, они рассчитывают, что число контактов, все же, будет ограничено. Ракова добавила, что с начала учебного года мэрия фиксирует рост заболеваемости коронавирусом среди детей. Сергей Собянин объявил досрочные каникулы для школьников с 5 по 18 октября.