Подавляющее большинство расходов на голосование по поправкам в Конституцию ушло на оплату труда членам избиркомов

Подавляющее большинство расходов на недавнее голосование по поправкам в Конституцию ушло на оплату труда членам избирательных комиссий. Это следует из финансового отчета, который утвердил Центризбирком. Всего на голосование по поправкам было потрачено чуть более 14,5 миллиардов рублей, — пишет интернет-издание «Открытые медиа». Из них почти 13 миллиардов – это зарплаты. В этот раз такие траты оказались выше более, чем на миллиард рублей, чем в ходе президентской кампании.

Между тем во многих регионах, как отмечает издание, члены комиссий жаловались на заниженную оплату труда. Это связано с тем, что само голосование длилось несколько дней. При этом избиркомы экономили на других статьях расходов, вплоть до трат на установку кабин и переносных ящиков для голосования.