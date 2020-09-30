Минэкономразвития ожидает снижения численности населения России в ближайшие годы. В прогнозе социально-экономического развития страны, который был внесен в Госдуму вместе с проектом бюджета, говорится, что в ближайшие три года численность населения уменьшится почти на 300 тысяч человек и еще на 100 тысяч в этом году, — передает агентство ТАСС. Число россиян старше трудоспособного возраста из-за пенсионной реформы также будет постепенно сокращаться. Если в этом году их, по данным ведомства, будет чуть менее 37 миллионов, то через три года – чуть более 30 с половиной миллиона. В то же время, министерство ожидает роста прожиточного минимума в России.