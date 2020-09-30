Из-за коронавируса перенесен финал серии Гран-при по фигурному катанию

Он должен был пройти в Пекине с 10 по 13 декабря. Как рассказали в Международном союзе фигуристов, окончательное решение будет принято позднее. Там не исключили, что турнир может быть вообще отменен. Финал Гран-при должен был стать одним из тестовых соревнований Олимпийских игр 2022 года. Они запланированы в столице Китая – Пекине.