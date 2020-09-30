В Санкт-Петербурге за неделю на 12% выросло число госпитализаций пациентов с коронавирусом

В этой связи городское руководство призывает жителей соблюдать масочный режим в общественных местах. А также по возможности избегать мест скопления людей. Губернатор северной столицы Александр Беглов ранее отмечал, что в течение нескольких дней город готов увеличить число коек для пациентов с коронавирусом в два раза — до девяти тысяч. Кроме того, идет строительство и ремонт корпусов нескольких больниц. Некоторые из рассчитаны в том числе на пациентов с коронавирусом.