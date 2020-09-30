Свыше 20 жилых домов сгорели в Воронежской области из-за природного пожара

Это произошло в селе Николаевка к югу от Воронежа. Местных жителей эвакуировали, — передает агентство ТАСС. Спасатели пытаются сдержать наступление огня на село. В Николаевке проживает 500 человек. Ранее сообщалось о том, что несколько построек горят в городе Константиновске Ростовской области. Здесь также огонь перекинулся с сухой растительности на здания.
2020-09-30T22:33:13+03:00
2020-09-30T22:33:13+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:33, 30 сентября 2020
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