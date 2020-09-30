Свыше 20 жилых домов сгорели в Воронежской области из-за природного пожара

Это произошло в селе Николаевка к югу от Воронежа. Местных жителей эвакуировали, — передает агентство ТАСС. Спасатели пытаются сдержать наступление огня на село. В Николаевке проживает 500 человек. Ранее сообщалось о том, что несколько построек горят в городе Константиновске Ростовской области. Здесь также огонь перекинулся с сухой растительности на здания.