Басманный суд Москвы арестовал сотрудника консерватории по обвинению в убийстве. Илья Чалых, который возглавлял региональные концертные проекты академического заведения, по данным следствия, может быть причастен к убийству пианиста Никиты Куклина. Сам Чалых свою вину отрицает.

Куклин был найден мертвым в квартире сотрудника консерватории летом прошлого года. Первоначально было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности, однако, Илья Чалых настаивал, что пианист в тот день пришел к нему в гости, они выпили и легли спать, а наутро он обнаружил музыканта мертвым.