Почти 27,5 миллиардов рублей планируется потратить в следующем году на обеспечение деятельности президента России. Такая сумма указана в проекте бюджета на следующий год, который был внесен в Госдуму, — передает агентство ТАСС. В этом году объем расходов составляет почти 30 миллиардов рублей. Расходы на правительство, согласно проекту, в следующем году должны составить чуть больше 10 миллиардов и трехсот миллионов рублей. В этом году они оценивались в 9,5 миллиардов. Тем временем, кабинет министров предложил уменьшить траты на официальные визиты за рубеж российских чиновников. Только в следующем году сокращение должно составить почти 122 миллиона рублей.
2020-09-30T22:32:05+03:00
2020-09-30T22:32:26+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:32, 30 сентября 2020
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