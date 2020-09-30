Почти 27,5 миллиардов рублей планируется потратить в следующем году на обеспечение деятельности президента России. Такая сумма указана в проекте бюджета на следующий год, который был внесен в Госдуму, — передает агентство ТАСС. В этом году объем расходов составляет почти 30 миллиардов рублей. Расходы на правительство, согласно проекту, в следующем году должны составить чуть больше 10 миллиардов и трехсот миллионов рублей. В этом году они оценивались в 9,5 миллиардов. Тем временем, кабинет министров предложил уменьшить траты на официальные визиты за рубеж российских чиновников. Только в следующем году сокращение должно составить почти 122 миллиона рублей.