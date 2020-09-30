Комиссия по проведению предвыборных дебатов в США намерена изменить формат дискуссии

Это произошло после того, как действующий президент Дональд Трамп и его основной соперник от демократов Джо Байден устроили перепалку в первом раунде. Представители комиссии сказали, что собираются внимательно изучить возможные изменения. Что именно планируется поменять, они не уточнили. Во время теледебатов, которые прошли в Кливленде, штат Огайо, Байден и Трамп перешли на личности через десять минут после начала дискуссии.
2020-09-30T22:31:35+03:00
2020-09-30T22:31:35+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:31, 30 сентября 2020
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