Комиссия по проведению предвыборных дебатов в США намерена изменить формат дискуссии

Это произошло после того, как действующий президент Дональд Трамп и его основной соперник от демократов Джо Байден устроили перепалку в первом раунде. Представители комиссии сказали, что собираются внимательно изучить возможные изменения. Что именно планируется поменять, они не уточнили. Во время теледебатов, которые прошли в Кливленде, штат Огайо, Байден и Трамп перешли на личности через десять минут после начала дискуссии.