Прокуратура в Петербурге обратилась в суд с требованием заблокировать сайт «Российская ЛГБТ-сеть»

Поводом стала публикация об опросе, который посвящен травле ЛГБТ-подростков в школах, — пишет интернет-издание «МБХ медиа». В иске утверждается, что сам опрос внедряет в сознание его участников мысль о том, что ЛГБТ-ценности – это норма, — приводит содержимое документа издание. Пока судья Татьяна Чистякова оставила иск без движения из-за найденных в нем ошибок. «Российская ЛГБТ-сеть» – это общественная организация, которая работает более чем в двадцати российских регионах. Ее участники отслеживают случаи дискриминации из-за сексуальной ориентации.