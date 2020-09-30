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22:02, 30 сентября 2020

В Томске ученого задержали по подозрению в передаче технологий Китаю

В квартиру 64-летнего Александра Луканина с обыском пришли силовики, причем из московского управления ФСБ – соответствующее удостоверение показали бывшей жене ученого, самого мужчину задержали. Об этом изданию МБХ медиа рассказал его друг Николай Кривопалов. Какая именно статья вменяется, Луканину, он не знает, но, по его словам, похоже, дело связно с изменой родине. Якобы ученый передал какие-то технологии китайцам. Кривопалов рассказал, что после выхода на пенсию Луканин поехал в Китай работать — его пригласили в Шэньянский университет. В местной лаборатории он занимался в частности высоковольтными источниками питания. Этой темой он ранее занимался в Институте физики прочности и материаловедения Сибирского отделения РАН. Кривопалов полагает, что деятельность ученого никак не пересекалась с российской оборонной промышленностью. По некоторым данным, Луканина подозревают в разглашении гостайны.

Правозащитники отмечают, что из-за специфики статьи суть обвинений, как правило, в подобных разбирательствах остается не ясна. При этом подобные дела в отношении ученых заводят все чаще



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