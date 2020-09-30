С начала недели пассажиропоток в московском метро снизился на 4%

Число пассажиров на наземном транспорте уменьшилось на 3%, — рассказали газете РБК в департаменте транспорта Москвы. В общей сложности на общественном транспорте стали ежедневно ездить на 410 тысяч человек меньше. Количество автомобилей на дорогах за эти три дня снизилось на 10 тысяч или на 0,3%.

С понедельника в Москве вступил в силу указ мэра Сергея Собянина, который рекомендует пожилым, а также страдающим хроническими заболеваниями горожанам по возможности оставаться дома, а работодателям – перевести сотрудников на удаленный режим. Это связано с непростой ситуацией вокруг распространения коронавируса. За минувшие сутки в столице было зафиксировано порядка 2300 новых случаев.