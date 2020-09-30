Награду за помощь в поимке бежавших из дагестанской колонии заключенных получит пастух из Калмыкии. Как рассказал источник агентству РИА «Новости» в дагестанском правительстве, именно пастух сообщил полиции о встрече с беглецами, после чего полиция смогла задержать их. Награда составит один миллион рублей.

Шестеро заключенных, которые отбывали сроки от 8 до 15 лет лишения свободы, бежали из колонии неделю назад. Они прорыли туннель. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении сотрудников колонии. Сообщалось о задержании подозреваемых.