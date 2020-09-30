Власти Петербурга потребовали от горожан носить маски и перчатки в общественном транспорте

Власти Санкт-Петербурга потребовали от горожан носить маски и перчатки в общественном транспорте. Пассажиров без средств защиты пускать не будут, — сказали в Смольном. Также маски и перчатки обязаны носить те, кто пользуется услугами такси или прокатом автомобилей. К контролю за соблюдением масочного режима здесь планируют привлечь сотрудников Росгвардии. В России в последние дни ускорился суточный прирост числа заболевших коронавирусом. Петербург находится на втором месте после Москвы. За последние сутки здесь было зафиксировано 276 случаев.
2020-09-30T21:04:27+03:00
2020-09-30T21:04:27+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:04, 30 сентября 2020
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