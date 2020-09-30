«Москонцерт» приостановил продажу билетов на все мероприятия с 1 по 31 октября. Речь идет как о концертах, так и о спектаклях, — пояснили в пресс-службе столичной организации культуры агентству ТАСС. В «Москонцерт» входят, в частности, столичная филармония, Мьюзик-холл и несколько театров. С начала этой недели в столице действует указ мэра Сергея Собянина, который рекомендует пожилым горожанам, а также тем, кто страдает хроническими заболеваниями, соблюдать домашний режим из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.