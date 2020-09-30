Фонд виолончелиста Сергея Ролдугина получит в следующем году из бюджета более 2 миллиардов и двухсот миллионов рублей. Информацию об этом интернет-издание «МБХ медиа» обнаружило в проекте федерального бюджета на следующий год и плановый трехлетний период. В общей сумме в следующем году организация под названием «Талант и успех» получит на 42 миллиона рублей больше, чем было заложено в бюджете на нынешний год, а в 2022 году субсидии фонда вырастут на 128 миллионов рублей.

Фонд «Талант и успех» был создан 6 лет назад. Друг Ролдугина, президент Владимир Путин, стал главой попечительского совета. Сам Ролдугин, как говорится в расследовании журналистов в 2016 году, владел офшорными компаниями с оборотом в несколько миллиардов долларов.