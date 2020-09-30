Полиция Украины возбудила уголовное дело об умышленном убийстве после гибели сотрудницы посольства США в Киеве

Полиция Украины возбудила уголовное дело по статье об умышленном убийстве после гибели сотрудницы американского посольства в Киеве. Ее обнаружили в центральном районе города возле железнодорожных путей с травмой головы. Позже пострадавшая скончалась в больнице. В полиции не исключают, что речь может идти о нападении или несчастном случае. В частности, ее мог сбить поезд, когда она осуществляла пробежку возле железной дороги. По уточненным данным, погибшая была гражданкой США.
2020-09-30T21:02:41+03:00
2020-09-30T21:02:41+03:00
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21:02, 30 сентября 2020
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