Азербайджанские власти потребовали вывести из Нагорного Карабаха вооруженные силы Армении

По словам президента республики Ильхама Алиева, в этом случае, Баку готов прекратить боевые действия. Он подчеркнул, что Азербайджан хочет мира и решения конфликта. В то же время, Алиев считает неуместными призывы какой-либо стороны к диалогу. Минская группа ОБСЕ, по его мнению, не дала каких-либо результатов. В свою очередь, президент Армении Армен Саркисян в письме королю Иордании Абдалле II призвал использовать международные связи и авторитет, чтобы остановить кровопролитие в регионе. Боевые действия в Нагорном Карабахе идут с воскресенья, есть убитые с обеих сторон, а также жертвы среди мирного населения.